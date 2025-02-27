Сообщает 24 Канал со ссылкой на офицера командования Воздушных Сил ВСУ полковник Дениса Смажного в интервью "РБК-Украина".

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Как россияне изменили тактику обстрелов

Смажной отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия изменила свою тактику обстрелов.

Если на первых этапах войны у них были достаточно шаблонные атаки, и они не особо учились на своих ошибках., то в последнее время они очень быстро учатся,

– подчеркнул военный.

По словам Смажного, российские войска изменяют маршруты и высоту полета всех средств воздушного нападения. Кроме того, они изменяют тактику применения и других видов вооружения, в частности, баллистических ракет корейского и иранского производства.

"То есть тактика постоянно меняется, совершенствуется, синхронизируются ушибы. И этому нужно противодействовать", – отметил Смажный.

Напомним, что в ночь на 23 февраля состоялась самая массовая атака "Шахедов". Российские войска выпустили по Украине 267 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов.