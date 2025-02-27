Повідомляє 24 Канал з посиланням на офіцера командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Дениса Смажного в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як росіяни змінили тактику обстрілів

Смажний зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія змінила свою тактику обстрілів.

Якщо на перших етапах війни в них були досить шаблонні атаки і вони не особливо вчились на своїх помилках, то останнім часом вони дуже швидко вчаться,

– наголосив військовий.

За словами Смажного, російські війська змінюють маршрути та висоту польоту всіх засобів повітряного нападу. Крім того, вони змінюють тактику застосування й інших видів озброєння, зокрема балістичних ракет корейського та іранського виробництва.

"Тобто тактика постійно змінюється, вдосконалюється, синхронізуються удари. І цьому треба протидіяти", – зазначив Смажний.

Нагадаємо, що у ніч на 23 лютого відбулася наймасовіша атака "Шахедів". Російські війська випустили по Україні 267 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів.