Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Офиса Генпрокурора и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Россия атаковала Харьков

В результате вражеской атаки по Харькову пострадали 12 человек, среди которых 2 детей.

Отметим, что в ночь на 1 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова.

Шевченковский район

Попадание БпЛА зафиксировано в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс получила 6-летняя девочка.

Еще один удар пришелся по медицинскому учреждению, находящемуся в центре города. Известно, что пострадали 4 женщины, которые являются пациентками этого медучреждения.

Один из российских беспилотников попал в проезжую часть вблизи автосалона и жилого комплекса. Кроме этого, зафиксирована атака БпЛА по территории садового общества.

Киевский район

В этом районе БпЛА ударил по неработающему офисному зданию, которое уже неоднократно было под вражескими обстрелами, как указали в Офисе Генерального прокурора.

Еще один дрон попал в двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины и тому подобное. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один человек ударился головой во время взрыва.

Работники правоохранительных органов также зафиксировали удар беспилотника по АЗС. Указывается, что 3 сотрудникам оказали медицинскую помощь. У них – острая реакция на стресс.

Новобаварский район

По данным Офиса Генерального прокурора, беспилотник попал в частный жилой дом. К счастью, в доме никто не находился. Взрывной волной также повреждено помещение типографии.

Последствия атаки на Харьков / Фото Харьковской областной прокуратуры

Добавим, что глава Харьковской ОГА Синегубов также обнародовал фотографии с последствиями ночного вражеского обстрела по медицинским учреждениям.