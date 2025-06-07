Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Тоді ж у Повітряних силах попередили про БпЛА у напрямку міста. Лише з 3:10 до 3:24 у місті було гучно – люди чули щонайменше 6 вибухів.

Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА. За його словами, інформацію про постраждалих та наслідки влучання ще уточнюють.

Загорілося підприємство

Близько 3:20 Ігор Терехов заявив про влучання у цивільне підприємство в Київському районі Харкова. Через це там спалахнула потужна пожежа. Водночас атака дронами ще триває, на місто досі летить БпЛА.