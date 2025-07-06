Что известно о ночном терроре "Шахедами" и последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью 6 июля россияне запустили БпЛА
Из-за атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк, сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров). Последствия удара по Николаеву / Фото: Николаевская ОВА В ГСЧС сообщили, что ночью враг ударил по Харькову с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар. Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие. В результате обстрела была повреждена пожарная автоцистерна. В Херсоне после вражеского обстрела на территории автозаправочной станции возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. К счастью, личный состав и гражданские не пострадали. Около 9:35 враг атаковал беспилотниками Кременчуг на Полтавщине. В Сухопутных войсках сообщили, что в результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом. По информации Сил обороны, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет. На месте работают экстренные службы. Россия ударила по Кременчугу / Фото: местные телеграм-каналы Виталий Ким сообщил, что под вражеским ударом была портовая инфраструктура Николаева. В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет, Ночью ударам подвергся и Николаевский район – там дроны атаковали Коблевскую громаду. В результате обстрела в Рыбаковке были повреждены 13 частных домов, несколько зданий на территории баз отдыха, помещение отделения "Укрпочты" и магазин. Также повреждена линия электропередач – сейчас без света 531 абонент. Этой ночью враг ударил по Запорожью и району 6 "Шахедами". Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах, также частично разрушено здание частного предприятия. По данным Запорожской ОВА, в результате атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь. Этой ночью под ударом оказался Вышгородский район Киевской области. В результате обстрела пострадали три человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. В результате атаки были повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения. В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении. Последствия ночного удара / Фото: Киевская ОВА Ночью 6 июля Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, удары были нанесены по Шевченковскому району Харькова. На местах попаданий возникли пожары. Еще один вражеский удар зафиксировали в Новобаварском районе города. В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, Также известно, что ребенок испытал острую реакцию на стресс. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых – еще на 2 локациях. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июля россияне применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области и 157 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны, 98 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 19 – локально потеряны/подавлены РЭБ.
В Николаеве есть пострадавшие
Оккупанты ударили по спасателям в Харькове и Херсоне
В Кременчуге враг ударил по зданию ТЦК и СП
Россияне массированно атаковали Николаев
– добавил глава ОВА.
"Шахеды" атаковали Запорожье и район
Под обстрелом оказалась и Киевщина
Враг нанес удар по Харькову
– написал глава Харьковской ОВА.
Сколько "Шахедов" россияне запустили ночью
– говорится в сообщении.
Из-за атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк, сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров).
Последствия удара по Николаеву / Фото: Николаевская ОВА
В ГСЧС сообщили, что ночью враг ударил по Харькову с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар. Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие. В результате обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.
В Херсоне после вражеского обстрела на территории автозаправочной станции возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. К счастью, личный состав и гражданские не пострадали.
Около 9:35 враг атаковал беспилотниками Кременчуг на Полтавщине.
В Сухопутных войсках сообщили, что в результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.
По информации Сил обороны, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет. На месте работают экстренные службы.
Россия ударила по Кременчугу / Фото: местные телеграм-каналы
Виталий Ким сообщил, что под вражеским ударом была портовая инфраструктура Николаева.
В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет,
Ночью ударам подвергся и Николаевский район – там дроны атаковали Коблевскую громаду. В результате обстрела в Рыбаковке были повреждены 13 частных домов, несколько зданий на территории баз отдыха, помещение отделения "Укрпочты" и магазин.
Также повреждена линия электропередач – сейчас без света 531 абонент.
Этой ночью враг ударил по Запорожью и району 6 "Шахедами". Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах, также частично разрушено здание частного предприятия.
По данным Запорожской ОВА, в результате атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь.
Этой ночью под ударом оказался Вышгородский район Киевской области.
В результате обстрела пострадали три человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.
В результате атаки были повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения. В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении.
Последствия ночного удара / Фото: Киевская ОВА
Ночью 6 июля Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, удары были нанесены по Шевченковскому району Харькова. На местах попаданий возникли пожары.
Еще один вражеский удар зафиксировали в Новобаварском районе города.
В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь,
Также известно, что ребенок испытал острую реакцию на стресс.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых – еще на 2 локациях.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июля россияне применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области и 157 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны,
98 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 19 – локально потеряны/подавлены РЭБ.