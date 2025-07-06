В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года. Голосование в Верховной Раде состоится на следующей пленарной неделе после принятия указов СНБО и внесения их президентом, передает 24 Канал.

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Сколько может длиться мобилизация

В Харьковском областном ТЦК и СП объяснили, что всеобщая мобилизация на всей территории нашего государства была объявлена на фоне полномасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года:

в связи с военной агрессией России против Украины;

с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины;

в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины;

в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины; указом президента Украины №69/202;

Так, срок проведения всеобщей мобилизации периодически продлевается согласно указам президента Украины.

"На Харьковщине, как и на всей территории Украины, мобилизационные мероприятия не прекращаются", – подытожили в ТЦК.