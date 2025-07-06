Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Когда будут продолжать военное положение и мобилизацию

На следующей пленарной неделе Верховная Рада снова будет голосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации – уже 16-й раз.

Точнее сначала СНБО примет указы, далее Президент внесет их законом, потом Рада их одобрит,

– уточнил Железняк.

Продлевать традиционно на 90 дней – с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Сейчас военное положение и мобилизация будут действовать до 6 августа. Последнее голосование за продление состоялось 16 апреля.

Напомним, что во время военного положения выборы невозможны. В частности, в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы предусмотрено, что финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине.