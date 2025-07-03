Во время большой войны лексикон украинцев расширился понятиями "мобилизация", "воинский учет", "резерв" и др. Важным в этом перечне является военный резерв – фактически это все военнообязанные, способные стать к оружию или в армию в случае необходимости. Все мужское население страны в возрасте 18 – 60 лет (при отсутствии серьезных проблем со здоровьем) относится к военнообязанным и находится в запасе на случай мобилизации.

Некоторые женщины также имеют статус военнообязанных, но мобилизуются добровольно, по соответствующей специальности (медики, связисты и т.д.). Все военнообязанные граждане формируют мобилизационный ресурс государства, то есть потенциальный резерв ВСУ и Сил обороны на особый период.

Другими словами, почти каждый, кто не служит в армии постоянно, но стоит на воинском учете, является частью военного резерва личного состава. Осведомленность о волнах призыва является важной во время полномасштабной войны. Поэтому подробно о военном резерве в Украине – читайте в материале 24 Канала.

Что такое военный резерв Украины

Система резерва личного состава в Украине начала выстраиваться еще в ранние времена Независимости, а серьезного развития приобрела с 2014-го – после начала российского вторжения на Востоке.

Цель этой системы – обеспечить ВСУ и другие силовые структуры пополнением личного состава для расширения штата или при интенсивных боевых действиях.

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Ранее резерв делился на оперативный, мобилизационный и общественный резервы. Оперативный резерв в свою очередь имел две очереди – первую (ОР-1) и вторую (ОР-2) – в зависимости от приоритета привлечения личного состава. Сейчас резерв имеет другой состав.

Структура военного резерва Украины

Оперативный резерв: состав, назначение, очереди

Оперативный резерв первой очереди (ОР-1). Оперативный резерв 1-й очереди – это основа подготовленного резерва ВСУ. В ОР-1 зачисляются военнослужащие запаса, которые уже имеют военный опыт, в частности бывшие военные, участники боевых действий (Антитеррористической операции (АТО) или Операции объединенных сил (ООС)) и другие военнообязанные, заключившие контракт на службу в резерве.

Как правило, после прохождения срочной службы или участия в боевых действиях, военнослужащий может добровольно подписать контракт резервиста, закрепившись за определенной боевой частью. Служба в резерве по контракту предусматривает регулярные учебные сборы в мирное время (по вызову командира подразделения) и готовность немедленно явиться в свою воинскую часть в случае военного времени.

Резервистам ОР-1 гарантируется сохранение рабочего места и среднего заработка на время сборов, после завершения которых им выплачивается денежное обеспечение.

Возрастные ограничения для пребывания в ОР-1 – как правило, до 40 лет, а минимальный срок контракта – 3 года. Именно военные резервисты первой очереди стали теми, кто в первые дни полномасштабной войны 24 февраля 2022 года по вызову командира оперативно прибыли в свои боевые подразделения и вступили в бой с врагом.

Оперативный резерв второй очереди (ОР-2). В оперативный резерв 2-й очереди относятся другие подготовленные военнообязанные, которые не вошли в ОР-1. В частности, это все бывшие военнослужащие (в т.ч. срочной службы) прошлых лет, а также ветераны АТО/ООС, которые не подписали контракт на службу в резерве.

После увольнения с военной службы такие лица автоматически зачисляются в ОР-2 и находятся на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывшие военкоматы).

Резерв наращивания . Это резервисты и другие военнообязанные, предназначенные для укомплектования частей и учреждений, не входящих в боевой состав Вооруженных Сил.

. Это резервисты и другие военнообязанные, предназначенные для укомплектования частей и учреждений, не входящих в боевой состав Вооруженных Сил. Территориальный резерв. В него входят резервисты и военнообязанные, закрепленные за подразделениями Сил территориальной обороны (ТрО) ВСУ. Простыми словами, это резерв территориальной обороны – граждане, что в случае войны пополнят бригады и батальоны Теробороны по месту жительства.

Мобилизационный резерв: состав, условия привлечения

Мобилизационный и общественный резерв. Мобилизационный резерв охватывал всех остальных граждан призывного возраста, не относящихся к оперативному резерву. Фактически это самая большая и самая разнообразная категория – миллионы военнообязанных мужчин.

Во время большой войны мобилизационный резерв привлекают в третью и четвертую очередь мобилизации – то есть после исчерпания оперативного резерва, призывая тех, кто не служил или не имеет достаточного опыта (но пройдет обучение перед отправкой в войска).

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Мобилизация и призыв из резерва: как это работает

В случае объявления мобилизации или введения военного положения, комплектование войска происходит в несколько очередей. Сейчас призыв на срочную службу приостановлен (как это имеем с 2024 года), а основным механизмом пополнения армии стала мобилизация. С 2022 года мобилизация в Украине выполняется в четыре волны (очереди). Основные этапы следующие:

Первая волна (очередь) – призываются резервисты оперативного резерва первой очереди (ОР-1). Это наиболее подготовленные кадры, которые сразу готовы стать в строй (ветераны и контрактные резервисты). Они пополняют боевые бригады в первую очередь.

– призываются резервисты оперативного резерва первой очереди (ОР-1). Это наиболее подготовленные кадры, которые сразу готовы стать в строй (ветераны и контрактные резервисты). Они пополняют боевые бригады в первую очередь. Вторая волна – разворачивается при необходимости после исчерпания первой и охватывает оперативный резерв второй очереди (ОР-2). То есть на службу призывают других опытных воинов запаса, кто ранее служил, но не был в контракте резерва.

– разворачивается при необходимости после исчерпания первой и охватывает оперативный резерв второй очереди (ОР-2). То есть на службу призывают других опытных воинов запаса, кто ранее служил, но не был в контракте резерва. Третья волна – это очередь широкого мобилизационного резерва. На этом этапе призываются, в частности, офицеры запаса и специалисты, которые прошли военные кафедры или имеют профессиональную военную подготовку, но не имеют реального боевого опыта.

– это очередь широкого мобилизационного резерва. На этом этапе призываются, в частности, офицеры запаса и специалисты, которые прошли военные кафедры или имеют профессиональную военную подготовку, но не имеют реального боевого опыта. Четвертая волна – в случае затяжной войны в армию могут призвать всех других военнообязанных, которые не служили ранее, не имеют "брони" или других отсрочек, но годятся по состоянию здоровья и возрасту. Это фактически остальные мобилизационного ресурса государства.

Законодательная база военного резерва

На фоне реформ Вооруженных Сил (в частности, отмены срочной службы и полного перехода на профессиональную армию) в 2024 году правительство пересмотрело подходы к структуре военного резерва.

18 июня 2024 года Кабинет министров принял постановление №741 "Некоторые вопросы структуры военного резерва", которым утвердил новую структуру военного резерва человеческих ресурсов и отменил предыдущую систему, действовавшую с 2014 года. Согласно новой структуре, весь военный резерв человеческих ресурсов делится на две большие категории:

Военный оперативный резерв – к нему относятся все резервисты (лица, добровольно заключившие контракт о прохождении службы в резерве) и военнообязанные с боевым опытом или опытом службы, которые предназначены для укомплектования боевых воинских частей или подразделений обеспечения. Эта категория, по сути, объединяет бывшие ОР-1 и ОР-2.

– к нему относятся все резервисты (лица, добровольно заключившие контракт о прохождении службы в резерве) и военнообязанные с боевым опытом или опытом службы, которые предназначены для укомплектования боевых воинских частей или подразделений обеспечения. Эта категория, по сути, объединяет бывшие ОР-1 и ОР-2. Мобилизационный человеческий резерв – охватывает всех других военнообязанных, которые не входят в оперативный резерв. То есть это граждане, которые находятся на воинском учете в ТЦК, СБУ или других структурах, но не имеют достаточного военного опыта или конкретного назначения в штате боевых частей. Сюда же отнесены лица, которые предназначаются для комплектования учебных центров и военных учебных заведений (для подготовки новых военных кадров, которые впоследствии пополнят боевые части).

Новая система упрощает понимание того, кто именно относится к первоочередному резерву. По сути, все опытные военные кадры теперь объединены в военный оперативный резерв (разделенный по назначению), а остальные мобилизационного ресурса – в отдельный мобилизационный резерв.

Бронирование военнообязанных: как работает отсрочка от мобилизации

Во время общей мобилизации существует механизм предоставления отсрочки от призыва, известный в разговорной речи как "бронь". Бронирование военнообязанных – это процедура, когда государство или работодатель резервирует за предприятием или учреждением определенного работника, освобождая его от мобилизации на определенный срок. По сути бронирование обеспечивает ключевых работников критически важных сфер временной отсрочкой (до 6 месяцев) от призыва на военную службу.

Воспользоваться таким правом могут органы государственной власти, а также предприятия, учреждения и организации, признанные критически важными для экономики, жизнеобеспечения населения или обороноспособности страны.

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Например, бронированию подлежат работники оборонных предприятий, компаний, которые выполняют мобилизационные задачи или поставляют продукцию для армии, работники энергетического сектора, связи, медицины, образования и других отраслей, бесперебойная работа которых необходима в особый период. Чтобы получить "бронь", работодатель, внесен в перечень критически важных, бронирует через портал "Дия" необходимых работников. После утверждения в течение 72 часов соответствующими ведомствами, эти специалисты получают официальные подтверждения отсрочки. Информация о предоставленной отсрочке вносится в реестр и отображается, в частности, в электронном кабинете призывника ("Резерв+").

Если обстоятельства меняются (например, предприятие теряет статус критически важного, или сотрудник увольняется), то отсрочка отменяется и военнообязанный может быть мобилизован на общих основаниях.