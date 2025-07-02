Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Анализ документа от Железняка

Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы, что станет основой для составления проекта Государственного бюджета на следующий год. В ней предусмотрено, что финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Проведение очередных выборов в Украине / Фото Железняка

Финансирование выборов предполагается "после прекращения и отмены военного положения в Украине". Ну как минимум такой абзац правительство заложило в Бюджетную декларацию 2026-2028,

– прокомментировал нардеп.

Согласно постановлению правительства №774 от 27 июня установлено, что финансовое обеспечение подготовки и проведения очередных выборов президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине.