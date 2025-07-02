Про це пише 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Аналіз документа від Железняка

Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки, що стане основою для складання проєкту Державного бюджету на наступний рік. У ній передбачено, що фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Проведення чергових виборів в Україні / Фото Железняка

Фінансування виборів передбачається "після припинення та скасування воєнного стану в Україні". Ну як мінімум такий абзац Уряд заклав в Бюджетну декларацію 2026-2028,

– прокоментував нардеп.

Відповідно до постанови уряду №774 від 27 червня установлено, що фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.