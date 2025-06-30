Для чого потрібна Бюджетна декларація
Ухвалена Бюджетна декларація стане основою для складання проєкту Державного бюджету на наступний рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
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Бюджетна декларація має на меті забезпечення сталості та передбачуваності державної фінансової політики, раціонального управління обмеженим бюджетним ресурсом. В той же час, враховує всі ключові пріоритети держави і євроінтеграційні прагнення України,
– наголошує Мінфін.
В цьому документі є інформація про:
- загальні показники доходів;
- розмір мінімальної заробітної плати;
- встановлений прожитковий мінімум тощо.
Варто також зазначити, що у Бюджетній декларації на 2026 рік вказано 2 сценарії:
- Згідно з першим сценарієм, безпекова ситуація в Україні може бути покращена. Це припущення засноване на показниках макропрогнозу Мінекономіки.
- У другому сценарії прогнозується розвиток подій при продовженні повномасштабної війни Росії проти України.
Якщо спиратись на другий сценарій, видатки на сектор безпеки й оборони у 2026 році змінюватись не будуть, адже ці витрати залишатимуться пріоритетними для уряду.
Зверніть увагу! Далі цей документ буде розглядати ВРУ.