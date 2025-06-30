Для чего нужна Бюджетная декларация

Принятая Бюджетная декларация станет основой для составления проекта Государственного бюджета на следующий год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Бюджетная декларация имеет целью обеспечение устойчивости и предсказуемости государственной финансовой политики, рационального управления ограниченным бюджетным ресурсом. В то же время, учитывает все ключевые приоритеты государства и евроинтеграционные стремления Украины,

– отмечает Минфин.

В этом документе есть информация про:

общие показатели доходов;

размер минимальной заработной платы;

установленный прожиточный минимум и так далее.

Стоит также отметить, что в Бюджетной декларации на 2026 год указано 2 сценария:

Согласно первому сценарию, ситуация с безопасностью в Украине может быть улучшена. Это предположение основано на показателях макропрогноза Минэкономики.

сценарию, ситуация с безопасностью в Украине может быть улучшена. Это предположение основано на показателях макропрогноза Минэкономики. Во втором сценарии прогнозируется развитие событий при продолжении полномасштабной войны России против Украины.

Если опираться на второй сценарий, расходы на сектор безопасности и обороны в 2026 году меняться не будут, ведь эти траты будут оставаться приоритетными для правительства.

Обратите внимание! Далее этот документ будет рассматривать ВРУ.