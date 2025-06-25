Правительство стремится увеличить финансирование безопасности и обороны

В частности 311 миллиарда гривен направят на Министерство обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен. Из них почти 311 миллиардов гривен предусмотрено на Министерство обороны,

– сообщил Шмыгаль.

Более того, предлагается направить более 100 миллиардов гривен на усиление возможностей:

Минстратегпрома;

Нацгвардии;

Пограничной службы;

СБУ;

Главного управления разведки.

Кроме того, еще 6,3 миллиарда гривен предусматривается для Министерства цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций. В целом в Украине хотят увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 миллиарда гривен.

Важно! Согласно словам Шмыгаля, источники покрытия этих расходов – это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.