Оказывает ли ЕС помощь Украине сейчас

ЕС передал Украине 1 миллиард евро в рамках этой инициативы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Спасибо нашим партнерам за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки.

Шмыгаль отметил, что в рамках ERA Украина уже получила от ЕС 7 миллиардов евро. Указанный транш стал пятым.

Как работает ERA?

По инициативе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Украина получит значительную помощь от партнеров. Компенсироваться эти транши будут через доход от замороженных российских активов. То есть, фактически, Украина получает кредиты, которые не должна возвращать.