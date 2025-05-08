Какую помощь получила Украина от Еврокомиссии

По проекту ERA, Украина получает безвозвратные кредиты. Они компенсируются, благодаря замороженным российским активам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Этот транш – часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю. Ожидаем следующий шаг – полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.

Как отметил Шмыгаль, эти средства должны быть потрачены на покрытие критически важных расходов бюджета. Также указанную помощь используют для укрепления украинского государства.

Благодарны ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм. Ожидаем следующий шаг – полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России,

– говорит Шмыгаль.

Обратите внимание! В целом Украина получила от Еврокомиссии в рамках этой программы в 2025 году – 6 миллиардов евро.