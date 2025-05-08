Яку допомогу отримала Україна від Єврокомісії

За проєктом ERA, Україна отримує безповоротні кредити. Вони компенсуються, завдяки замороженим російським активам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Цей транш – частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.

Як зазначив Шмигаль, ці кошти мають бути витрачені на покриття критично важливих видатків бюджету. Також вказана допомогу використають для зміцнення української держави.

Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії,

– каже Шмигаль.

Зверніть увагу! Загалом Україна отримала від Єврокомісії в рамках цієї програми у 2025 році 6 мільярдів євро.