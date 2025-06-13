Чи надає ЄС допомогу Україні зараз

ЄС передав Україні 1 мільярд євро в межах цієї ініціативи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету. Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки.

Шмигаль відмітив, що у рамках ERA Україна уже отримала від ЄС 7 мільярдів євро. Вказаний транш став п'ятим.

Як працює ERA?

За ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Україна отримає значну допомогу від партнерів. Компенсуватимуться ці транші через дохід від заморожених російських активів. Тобто, фактично, Україна отримує кредити, які не має повертати.