Чи надає ЄС допомогу Україні зараз
ЄС передав Україні 1 мільярд євро в межах цієї ініціативи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету. Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки.
Шмигаль відмітив, що у рамках ERA Україна уже отримала від ЄС 7 мільярдів євро. Вказаний транш став п'ятим.