Уряд прагне збільшити фінансування безпеки та оборони

Зокрема 311 мільярда гривень спрямують на Міністерство оборони, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на Міністерство оборони,

– повідомив Шмигаль.

Ба більше, пропонується спрямувати понад 100 мільярдів гривень на посилення спроможностей:

Мінстратегпрому;

Нацгвардії;

Прикордонної служби;

СБУ;

Головного управління розвідки.

Крім того, ще 6,3 мільярда гривень передбачається для Міністерства цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. А загалом в Україні хочуть збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 мільярда гривень.

Важливо! Згідно зі слів Шмигаля, джерела покриття цих видатків – це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.