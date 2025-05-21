У скільки обходиться війна в Україні

Загалом з січня по квітень на забезпечення українських військових було витрачено 449 мільярди гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Вказана сума розподілилась так:

365 мільярдів гривень витратили на зарплати військовослужбовців;

ще 84 мільярди гривень – на закупку зброї, техніки та їжі для оборонців.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. Усі зобов’язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно та в повному обсязі. Так буде і надалі.

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