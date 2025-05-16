З чого складається зарплата військового

Мінімальна сума становить 20 100 гривень щомісяця, але загальний дохід може бути значно вищим залежно від посади, інтенсивності служби та додаткових факторів, передає 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Серед додаткових виплат – надбавки за службу в складних умовах, за наукові ступені, премії та винагороди (зокрема в ІТ-сфері або кіберзахисті), які можуть сягати до 30 000 гривень.

Оновлена система грошового забезпечення військових у 2025 році передбачає низку надбавок і премій. Додаткові виплати можуть надаватися за службу у складних умовах (наприклад, у гірських районах), за спеціалізацію, наукові звання, роботу у сфері кібербезпеки або за виконання завдань особливої важливості. Розмір премій може сягати 30 000 гривень.

Додаткові виплати військовослужбовцям

Також передбачені одноразові виплати – наприклад, при виході на пенсію або після участі в особливих операціях. Це частина мотиваційної політики для підтримки та компенсації ризиків військової служби.

З 1 червня 2025 року набувають чинності оновлені правила щодо надбавок (Постанова КМУ №168):

30 000 гривень – для військових, які виконують завдання в умовах воєнної агресії;

50 000 гривень – для військовослужбовців у штабах, органах управління та командування;

70 000 гривень – для тих, хто щоденно перебуває в зоні першого ешелону або постійно виконує бойове завдання;

100 000 гривень – для бійців у зоні активних бойових дій або під час лікування і реабілітації після поранення, контузії чи травми.

Ці доплати залежать від роду служби, рівня ризику, участі у бойових діях та інших факторів.

Хто які доплати отримує

30 тисяч гривень можуть отримувати військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання за наказами командування – зокрема, у складі резерву, на пунктах управління, під час розмінування чи захисту об’єктів інфраструктури.

70 тисяч гривень передбачено для тих, хто працює на передовій або в тилу ворога – ця виплата може нараховуватись кілька разів за участь у завданнях на лінії зіткнення, в районах бойових дій чи на окупованих територіях.

Виплату в розмірі 50 000 гривень призначають військовослужбовцям, які проходять службу в органах військового управління, штабах угруповань військ або тактичних груп. Це також стосується військових у командуванні та штабах частин або зведених підрозділів.

Щомісячну виплату в розмірі 100 000 гривень нараховують військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують оборону в районах активних бойових дій. Також її отримують: