Як нараховуються виплати військових

Виплати військовослужбовцям нараховуються відповідно до положень Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постанови Кабміну № 168, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Україна отримала 2,5 мільярда гривень російських активів: що відомо

Законом передбачені такі щомісячні додаткові виплати:

30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання, пов'язані із захистом України від агресії Росії;

– для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання, пов'язані із захистом України від агресії Росії; 50 тисяч гривень – для військових, залучених у складі штабів, командування або органів військового управління, що здійснюють оперативне керівництво;

– для військових, залучених у складі штабів, командування або органів військового управління, що здійснюють оперативне керівництво; 100 тисяч гривень – для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій, проходить лікування після поранень, травм чи контузій, або опинився у полоні;

– для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій, проходить лікування після поранень, травм чи контузій, або опинився у полоні; 70 тисяч гривень – доплата для військових, які місяць перебувають на передовій.

Ці суми мають компенсувати ризики та умови служби під час виконання бойових завдань. Загальний рівень заробітної плати військових в Україні варіюється від 20 до 190 тисяч гривень на місяць.

Зауважте! Найбільші виплати отримують військові, які перебувають на першій лінії оборони. Крім того, у Силах оборони діють премії за знищену ворожу техніку.

Підвищення виплат для курсантів

З березня 2025 року в Україні планується підвищення виплат для курсантів.

Студенти 1 – 2 курсів отримуватимуть щонайменше 8 000 гривень, тоді як курсанти 3 – 4 курсів матимуть понад 20 тисяч гривень на місяць.

Ці заходи спрямовані на підвищення мотивації молодих офіцерів і популяризацію військової служби.