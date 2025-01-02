Які результати роботи Мін'юсту у 2024

Мін'юст стягнув у бюджет України близько 2,5 мільярда гривень російських активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство.

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Зверніть увагу! У міністерстві назвали це стягнення одним з найбільших результатів у 2024.

Подали 27 позовів про стягнення активів у дохід держави. Стягнуло понад 2,5 мільярди гривень, понад 70 об'єктів нерухомості, корпоративні права 37 компаній та майно,

– повідомляє Мін'юст.

Що ще зробив Мін'юст торік:

створено вебпортал "Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини";

розпочато прийом заяв про пошкодження майна, смерть чи зникнення близьких, а також про внутрішнє переселення;

задокументовано тисячі воєнних злочинів, що здійснили росіяни;

розпочато роботу над реєстром для захисту дітей, що були депортовані.



Які результати роботи міністерства юстиції у 2024/ Facebook Мін'юсту