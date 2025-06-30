Украинцам могут без предупреждения выключать электроэнергию

Причиной тому стала ошибка при передаче данных, пишет 24 Канал со ссылкой на Конкурент TV.

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СМИ сообщает, что жителям одной из многоэтажек Луцка отключили электроэнергию. Дело в том, что произошли технические неполадки в процессе передачи данных между приложением для оплаты и поставщиком электроэнергии.

Лучане рассказали, что в "Приват24" не появлялись счета за электроэнергию в течение нескольких месяцев. А поставщик услуги не прислал предварительно сообщение об отключении, а просто выключил свет.

Предупреждения украинцы все же начали получать. Но уже после отключений.

В то же время банк, через который осуществлялись платежи, сообщил, что проблема возникла из-за неправильных настроек сообщений и отображения счетов со стороны поставщика.

Обратите внимание! Специалисты посоветовали потребителям использовать чат-бот в Viber, где можно проверить состояние счета и передать показания счетчика.

Что говорят в Волыньоблэнерго

В Facebook был опубликовано сообщение, где указано, что если электроснабжение прекращается из-за нарушения (например, задолженность или недопуск к счетчику), его дальнейшее восстановление предусматривает привлечение персонала и выполнения технических работ.

Именно поэтому согласно Правилам розничного рынка электрической энергии и Кодекса систем распределения эта услуга является платной. В зависимости от сложности работ ее стоимость может достигать до 2 408,90 гривен,

– сообщили украинцам.

Стоимость повторного подключения (по состоянию на 16 июня текущего года) – 821,50 гривен – в случае проведения работ на электросчетчике:

378,30 гривен – отключение;

443,20 гривен – подключение).

Важно! 2 408,90 гривен придется заплатить в случае проведения работ на воздушной линии (832,90 и 1 576,00 гривен).