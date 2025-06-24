Из-за чего возникают ошибки в начислении

В частности, только за первый квартал 2025 года АО "Винницаоблэнерго" получила 3764 обращения из-за неверных начислений, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

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Дело в том, что чаще всего ошибки возникают из-за несвоевременной передачи показаний. А если потребитель не предоставил вовремя актуальные данные, компания вынуждена проводить расчет на основе среднесуточного потребления. Это, свою очередь, не всегда соответствует реальности.

Обратите внимание! Другими причинами также могут быть человеческие ошибки при передаче показаний или технические неисправности счетчика.

Что делать после получения платежки

Прежде всего, потребитель должен проверить соответствие фактических показаний электросчетчика с теми, что указаны в платежном документе. Если все совпадает – прекрасно, но если есть расхождение, действовать следует немедленно, – отметили в заметке.

Потребитель должен сообщить об ошибке оператора системы распределения или электропоставщика и предоставить фактические показания. Сделать это можно с помощью таких способов:

по телефону: 0-800-30-95-95 (круглосуточно, бесплатно);

письменно (почта или обращение через офис);

онлайн – через личный кабинет или мобильное приложение компании.

Как проходит проверка

Специалисты должны обработать обращение в течение 5 рабочих дней. Если нужна техническая проверка счетчика, то этот процесс может длиться до 20 рабочих дней.

После завершения проверки потребителя информируют о результатах.

Заметьте! В частности, при необходимости, проводится корректировка счета.

Как в дальнейшем избегать подобных проблем

Как отметили в заметке, такие правила помогут избежать ошибочных начислений:

ежемесячно передавать показания счетчика вовремя;

сохранять фото счетчика или делайте заметки для собственного контроля.

Важно! Сроки подачи показаний счетчика – это за два дня до конца месяца и до третьего числа следующего.