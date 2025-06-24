Через що виникають помилки у нарахуванні

Зокрема лише за перший квартал 2025 року АТ "Вінницяобленерго" отримала 3764 звернення через невірні нарахування, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

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Річ у тім, що найчастіше помилки виникають через несвоєчасну передачу показів. А якщо споживач не надав вчасно актуальні дані, компанія змушена проводити розрахунок на основі середньодобового споживання. Це, своєю чергою, не завжди відповідає реальності.

Зверніть увагу! Іншими причинами також можуть бути людські помилки при передачі показів або технічні несправності лічильника.

Що робити після отримання платіжки

Перш за все, споживач повинен перевірити відповідність фактичних показів електролічильника з тими, що зазначені в платіжному документі. Якщо все збігається – чудово, але якщо є розбіжність, діяти слід негайно, – наголосили у дописі.

Споживач має повідомити про помилку оператора системи розподілу або електропостачальника та надати фактичні покази. Зробити це можна за допомогою таких способів:

телефоном: 0-800-30-95-95 (цілодобово, безплатно);

письмово (пошта або звернення через офіс);

онлайн – через особистий кабінет або мобільний застосунок компанії.

Як проходить перевірка

Фахівці мають опрацювати звернення протягом 5 робочих днів. Якщо потрібна технічна перевірка лічильника, то цей процес може тривати до 20 робочих днів.

Після завершення перевірки споживача інформують про результати.

Зауважте! Зокрема, за потреби, проводиться коригування рахунку.

Як надалі уникати подібних проблем

Як зазначили у дописі, такі правила допоможуть уникнути помилкових нарахувань:

щомісяця передавати покази лічильника вчасно;

зберігати фото лічильника або робіть нотатки для власного контролю.

Важливо! Терміни подачі показників лічильника – це за два дні до кінця місяця та до третього числа наступного.