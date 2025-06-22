Кому можуть повернути гроші за комунальні послуги

В Україні виявили численні порушення у формуванні тарифів на комунальні послуги. У Держпродспоживслужбі повідомили, що понад 85% перевірених підприємств незаконно завищували вартість послуг, зокрема водопостачання та водовідведення, передає 24 Канал.

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За результатами 98 перевірок у 86 випадках зафіксовано порушення. До порушників застосували:

42 штрафи на загальну суму 1,59 мільйона гривень;

винесли 62 приписи та оштрафували 43 посадовців на 87 тисяч гривень.

А також зобов’язали повернути споживачам 1,16 мільйона гривень надмірно сплачених коштів.