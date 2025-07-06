Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Он вспомнил об Алексее Арестовиче и Юлии Латыниной.

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Планируют ли мобилизовать женщин

По словам Коваленко, подобные месседжи враг запускает через свою агентуру и "говорящих голов". Теперь они появляются почти каждую неделю.

Мобилизация женщин не планировалась, и не планируется – все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла,

– отметил руководитель ЦПД.

В частности, он вспомнил о подсанкционном Арестовиче, который информационно работает в интересах России, а также Латыниной как части информационной машины Кремля, работающей на "либеральную" публику. "Российские спецслужбы всегда вот таких как она сунули к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию", – говорится в сообщении.

К слову, противник распространяет телеграмм-бот для сбора чувствительной информации об украинских военных под предлогом поиска пропавших. В ЦПД предупредили – россияне могут использовать данные может для давления и шантажа.