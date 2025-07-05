Стоит заметить, что постановка на учет в ТЦК не всегда предусматривает мобилизацию. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также 21-летняя оператор дронов рассказала, что думает о мобилизации женщин

Что известно о воинском учете и мобилизации женщин

С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Это дает возможность увидеть объективные резервы медицинского персонала, возможность определить имеющийся медицинский потенциал среди женщин и их готовность помогать в условиях военного положения.

В связи с этим с 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились.

Стоит заметить, что учет не обязательно означает мобилизацию, а лишь нужен для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве. Такие нормы законодательно закреплены еще в 1992 году частью 11 статьи 1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Женщины медицинских профессий подлежат воинскому учету, если они соответствуют возрастным и медицинским критериям для прохождения службы.

Согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487, женщины, которые имеют соответствующее медицинское и фармацевтическое образование, но не состоят на учете в ТЦК, могут устраиваться на работу как невоеннообязанные еще в течение трех лет, то есть до конца 2026 года.

Однако работодатели должны сообщить ТЦК и СП о том, что сотрудница их организации/учреждения имеет медицинское образование, но не состоит на воинском учете. В то же время, если женщина работает не по специальности и не предоставляла работодателю документ об имеющемся медицинском образовании, то ТЦК эта информация не станет доступной никоим образом.

Важно добавить, что украинки, которые находятся на воинском учете, смогут пересекать границу во время военного положения. Сейчас ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

Однако, новая волна беспокойства относительно мобилизации женщин распространилась в конце сентября 2024 года. Именно тогда на вебпортале Верховной Рады зарегистрировали проект №12076, который предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В нем говорится об уточнении норм по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку. Согласно предложенным изменениям, перед началом службы они, по собственному согласию, будут поставлены на воинский учет призывников.

После базовой подготовки таких женщин будут зачислять на воинский учет военнообязанных. В январе 2025 года документ подписал президент Владимир Зеленский и в связи с этим он вступил в силу. Отметим, что, согласно Конституции Украины, все обязательства, которые возложены на мужчин во время действия военного положения, автоматически будут распространяться и на этих женщин.

В то же время законодательство о мобилизации не предусматривает обязательного прохождения службы женщин в ВСУ. Они могут присоединиться к армии исключительно на добровольной основе, заключив соответствующий контракт.