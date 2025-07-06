Про це в неділю, 6 липня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Він згадав про Олексія Арестовича та Юлію Латиніну.

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Чи планують мобілізувати жінок

За словами Коваленка, подібні меседжі ворог запускає через свою агентуру й "говорящих голів". Тепер вони з'являються майже щотижня.

Мобілізація жінок не планувалася, і не планується – усі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу,

– зазначив керівник ЦПД.

Зокрема, він згадав про підсанкційного Арестовича, який інформаційно працює в інтересах Росії, а також Латиніну як частину інформаційної машини Кремля, що працює на "ліберальну" публіку. "Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію", – йдеться в повідомленні.

До слова, противник поширює телеграм-бот для збору чутливої інформації про українських військових під приводом пошуку зниклих. У ЦПД попередили – росіяни можуть використати дані може для тиску та шантажу.