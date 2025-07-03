Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в комментарии Суспильному.

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В Полтаве ранения получили военные

Утром 3 июля одно из попаданий российских дронов в Полтаве было неподалеку Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. В здании произошел пожар. Также из-за попадания возле областного ТЦК и СП произошло возгорание на территории частного жилого дома.

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, в момент удара в ТЦК и СП были работники. Четверо военнослужащих получили ранения.

Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов,

– рассказал Саранцев.

В результате атаки возник пожар на территории частного жилого дома. Погибшие и раненые есть также среди гражданских.

Последствия атаки на Полтаву утром 3 июля: смотрите видео

В общем, по информации Полтавской областной военной администрации, по состоянию на 12:07 в областном центре вражеский обстрел унес жизни двух человек, а еще 11 – ранены. Дроном повреждена гражданская инфраструктура. На месте происшествия работают все необходимые службы.