Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

Обратите внимание Россия атакует ТЦК в разных областях Украины: все, что известно об ударах врага по военным

Что известно о пострадавших военнослужащих ТЦК

В результате российской атаки в Запорожском ТЦК получили ранения 11 военнослужащих, в Харьковском – 4.

Всем оказана необходимая медицинская помощь. В принципе, там без особых проблем и обострений. С ними все хорошо,

– отметил представитель Сухопутных войск.

Также Виталий Саранцев подчеркнул, что кроме зданий ТЦК и СП, в результате вражеской атаки повреждена городская инфраструктура, и личный транспорт, и объекты торговли.

"То есть это уже такая традиционная тактика врага наносить удары не только по ТЦК, но и уничтожать и повреждать определенные гражданские объекты", – констатировал представитель Сухопутных войск ВСУ.