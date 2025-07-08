Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
Обратите внимание Россия атакует ТЦК в разных областях Украины: все, что известно об ударах врага по военным
Что известно о пострадавших военнослужащих ТЦК
В результате российской атаки в Запорожском ТЦК получили ранения 11 военнослужащих, в Харьковском – 4.
Всем оказана необходимая медицинская помощь. В принципе, там без особых проблем и обострений. С ними все хорошо,
– отметил представитель Сухопутных войск.
Также Виталий Саранцев подчеркнул, что кроме зданий ТЦК и СП, в результате вражеской атаки повреждена городская инфраструктура, и личный транспорт, и объекты торговли.
"То есть это уже такая традиционная тактика врага наносить удары не только по ТЦК, но и уничтожать и повреждать определенные гражданские объекты", – констатировал представитель Сухопутных войск ВСУ.