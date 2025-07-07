Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Какие последствия атаки "Шахедами" на Запорожье 7 июля
Глава областной военной администрации рассказал о ситуации в Запорожье после российского удара и ликвидации последствий.
Примерно в 10 часов утра враг по меньшей мере 3 "Шахедами" попал по жилым кварталам непосредственно города Запорожье,
– заявил Иван Федоров.
Добавил, что в результате атаки оккупантов повреждены десятки домов, также один из корпусов университета. Ликвидация последствий после вражеских попаданий продолжается.
Горит кровля и, скорее всего, несколько этажей точно придется разбирать,
– отметил чиновник.
Кроме того, повреждены сотни окон. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. После будут происходить забивания окон и восстановления кровель.
Сейчас есть 8 госпитализированных в больницы. В областную клиническую больницу и больницу скорой помощи. Но пострадавших точно больше. Сейчас еще идет парамедиками и медиками оказания медицинской помощи по доставке в больницы,
– рассказал Федоров.
Также председатель ОВА уточнил, что в результате российской атаки повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, а еще нежилые здания.
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