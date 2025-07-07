На этот раз под ударом оказалось Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также В Харькове - взрывы: город атакуют дроны

Что известно о российской атаке на Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 09:29. Около 10:01 в Воздушных силах предупредили о движении вражеских БПЛА в направлении Запорожья. Тогда же Федоров сообщил о взрывах в области и работе ПВО. Он призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя.

Около 10:30 в области сообщалось об угрозе применения баллистики. Уже в 10:18 там снова было шумно. По состоянию на 10:36 угроза применения ударных беспилотников до сих пор сохраняется.

По данным Федорова, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 10 человек. Кроме этого, есть разрушения.

К слову, утром 7 июля россияне атаковали ударными беспилотниками и Харьков. В городе прогремели взрывы. Сейчас сообщается о по меньшей мере трех попаданиях в Холодногорском районе. По предварительной информации, также есть данные о пострадавших из-за атаки.