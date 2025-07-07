Цього разу під ударом опинилося Запоріжжя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про російську атаку на Запоріжжя

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 09:29. Близько 10:01 у Повітряних силах попередили про рух ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. Тоді ж Федоров повідомив про вибухи в області та роботу ППО. Він закликав людей залишатися в безпечних місцях до відбою.

Близько 10:30 в області повідомлялося про загрозу застосування балістики. Вже о 10:18 там знову було гучно. Станом на 10:36 загроза застосування ударних безпілотників досі зберігається.

За даними Федорова, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 10 людей. Окрім цього, є руйнування.

До слова, вранці 7 липня росіяни атакували ударними безпілотниками й Харків. У місті пролунали вибухи. Наразі повідомляється про щонайменше три влучання у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, також є дані про постраждалих через атаку.