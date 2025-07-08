Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

Зверніть увагу Росія атакує ТЦК у різних областях України: все, що відомо про удари ворога по військових

Що відомо про постраждалих військовослужбовців ТЦК

Внаслідок російської атаки в Запорізькому ТЦК зазнали поранень 11 військовослужбовців, у Харківському – 4.

Усім надана необхідна медична допомога. У принципі, там без особливих проблем і загострень. З ними все добре,

– зазначив речник Сухопутних військ.

Також Віталій Саранцев наголосив, що окрім будівель ТЦК та СП, унаслідок ворожої атаки пошкоджена міська інфраструктура, і особистий транспорт, і об'єкти торгівлі.

"Тобто це вже така традиційна тактика ворога завдавати ударів не тільки по ТЦК, але і знищувати й пошкоджувати певні цивільні об'єкти", – констатував представник Сухопутних військ ЗСУ.