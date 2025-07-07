Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев для Суспільного.

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Наслідки ворожих ударів

Віталій Саранцев повідомив, що 11 військовослужбовців ОТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя 7 липня.

Є дані про 11 постраждалих військовослужбовців. Також є поранені серед цивільних, які були поряд із цим ТЦК та СП,

– сказав він.

Речник Сухопутних військ додав, що, попередньо, загиблих унаслідок атаки немає. Наразі на місці події працює комісія та ведуться відповідні слідчі дії.

За його словами, робота на території ОТЦК та СП у Запоріжжі тимчасово припинена. Водночас Саранцев наголосив, що процес мобілізації продовжується.

"Засобами оповіщення до всіх людей буде доведено порядок прибуття до ТЦК та СП, якщо відбулися заходи переміщення чи розосередження особового складу. Також військові пенсіонери та демобілізовані або члени сімей військовослужбовців будуть додатково оповіщені. Всі напрямки ТЦК та СП продовжать свою роботу", – сказав він.