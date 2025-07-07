На втором месте – американские комплектующие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донбасс Реалии (Радио Свобода).

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В "Шахедах" выросла доля китайских комплектующих

В частности, в дронах "Герань-2" (одна из версий "Шахед"), которые были обнаружены в мае этого года, доля китайских электронных деталей достигла 60 – 65%. Впервые эти компоненты вытеснили американские по количеству на второе место, а третье занимают изделия из Швейцарии.

Кроме того, на ударных БПЛА российского производства осуществляется замена помехозащищенных антенн спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам РЭБ и с большим количеством антенных элементов. Вместо четырех и восьми фиксируется установка 12 и 16 элементов.

Представитель ГУР также отметил, что в новых моделях БПЛА появились 3G-модемы, которые автоматически передают геолокационные данные и телеметрию через Telegram-боты. Это позволяет российским силам анализировать эффективность украинской ПВО и средств РЭБ.

Увеличивается также арсенал боевых частей. Зафиксировано применение БПЛА с системой сброса кассетных боеприпасов замедленного действия. Вес боевой части таких аппаратов, как российского, так и иранского производства, иногда достигает 90 килограммов.

Отдельно сообщается о совершенствовании дронов в плане влагозащиты – с целью повышения эффективности в сложных погодных условиях. Также ведутся испытания модифицированной версии "Герань-3" с реактивным двигателем.