Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Зверніть увагу Ситуація критична: на окупованій Донеччині може зупинитись важлива ТЕС
24 липня армія ворога завдала удару по одній з українських теплових електростанцій.
Де саме розташована ТЕС у пресслужбі Міненерго не розкривають. Однак наголошують, що жодного стосунку до воєнної інфраструктури вона не має.
У відомстві зауважили, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки, які є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора.
Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла,
– пишуть в Міненерго.
Росія не зупиняє удари по енергетиці
- 22 липня росіяни атакували цивільну енергетику в Сумах. Удар прийшовся на об'єкт АТ "Сумиобленерго". 220 тисяч абонентів залишились без електрики.
- Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прогнозує продовження енергетичного терору. Головна мета – терор цивільного населення.