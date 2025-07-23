Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Почему в части Сум нет света?

В результате российского обстрела Сум часть города осталась без электроснабжения. Все объекты водоканала обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.

В Минэнерго подчеркнули, что ночью враг ударил по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения,

– говорится в сообщении.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки. Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.

"Выражаем глубокую благодарность каждой ремонтной бригаде за самоотверженный труд и высокий профессионализм, выявленные во время ликвидации последствий атаки", – подытожили в Минэнерго.