Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Сумах?

Тревогу в Сумской области объявили в 19:33 22 июля. Воздушные силы сначала предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения, а впоследствии и об угрозе атаки вражескими беспилотниками по региону.

Ударные вражеские БПЛА на юго-востоке Сумщины, курс западный,

– написали военные.

В 23:11 Воздушные силы предупредили, что БПЛА с Сумщины заходят на северо-восток Полтавщины, курс юго-западный. А в 23:42 в самих Сумах прогремел взрыв.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – отметило Суспильное.

Еще один взрыв прогремел в Сумах в 23:55, о чем написали местные журналисты. Сейчас о последствиях вражеской атаки на город местные власти ничего не писали.

Уже в 00:00 23 июля Суспильное написало о третьем взрыве, который слышали в Сумах. В некоторых районах города после этого исчез свет.

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