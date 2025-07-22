Если в вашем регионе тревога – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!

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Почему тревога в Украине сейчас 22 июля

17:16, 22 июля

Мониторинговые сообщества указали, что по баллистике отбой.

ВС пока не подтвердили.

17:13, 22 июля

Воздушные силы информируют, что на Сумщину летит скоростная цель из Курской области.

17:12, 22 июля

Мониторы пишут, что речь о Курщине.

17:10, 22 июля

Половину областей Украины охватила тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.