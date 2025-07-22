Если в вашем регионе тревога – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!
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Почему тревога в Украине сейчас 22 июля
17:16, 22 июля
Мониторинговые сообщества указали, что по баллистике отбой.
ВС пока не подтвердили.
17:13, 22 июля
Воздушные силы информируют, что на Сумщину летит скоростная цель из Курской области.
17:12, 22 июля
Мониторы пишут, что речь о Курщине.
17:10, 22 июля
Половину областей Украины охватила тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.