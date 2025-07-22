Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!

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Чому тривога в Україні зараз 22 липня

17:16, 22 липня

Моніторингові спільноти вказали, що по балістиці відбій.

ПС поки не підтвердили.

17:13, 22 липня

Повітряні сили інформують, що на Сумщину летить швидкісна ціль з Курської області.

17:12, 22 липня

Монітори пишуть, що мова про Курщину.

17:10, 22 липня

Половину областей України охопила тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.