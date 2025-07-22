Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах?

Тривогу у Сумській області оголосили о 19:33 22 липня. Повітряні сили спочатку попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження, а згодом і про загрозу атаки ворожими безпілотниками по регіону.

Ударні ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний,

– написали військові.

О 23:11 Повітряні сили попередили, що БпЛА з Сумщини заходять на північний схід Полтавщини, курс південно-західний. А о 23:42 у самих Сумах пролунав вибух.

"У Сумах було чути звук вибуху", – зазначило Суспільне.

Ще один вибух прогримів у Сумах о 23:55, про що написали місцеві журналісти. Наразі про наслідки ворожої атаки на місто місцева влада нічого не писала.

Уже о 00:00 23 липня Суспільне написало про третій вибух, який чули у Сумах. У деяких районах міста після цього зникло світло.

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