У ніч проти 22 липня Росія вкотре атакувала дронами Україну. Вона запустила 42 дрони з трьох напрямків, зафіксовано влучання 9 безпілотників у 3 локаціях, передає 24 Канал.

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Вибухи у Сумах

Близько 13:17 у Сумах було чути вибухи.

О 13:18 на Сумщині оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, що раніше Повітряні сили повідомляли, що південному сході Сумщини присутні розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

Нагадаємо, що пізно ввечері 21 липня окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Поранено 3 людей, зокрема дитину. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.

У ніч проти 22 липня росіяни обстріляли Одесу дронами, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема пожежно-рятувальну частину.

Внаслідок удару КАБами по Краматорську загинув 10-річний хлопчик.