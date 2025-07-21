Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що вибухи в Сумах пролунали о 22:30.

Перед цим, близько 22 години, в Повітряних силах інформували про загрозу для регіону. Так, там повідомляли про рух КАБів в сторону Сумської області.

КАБи на Сумщину,

– зазначали в ПС.

Станом на 22:40 в регіоні все ще триває повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, раніше о 22:21 очільник ОВА Олег Григоров повідомляв про те, що ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. За його словами, попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.