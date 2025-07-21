Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Что известно о взрывах в Сумах?

Отметим, что взрывы в Сумах прогремели в 22:30.

Перед этим, около 22 часов, в Воздушных силах информировали об угрозе для региона. Так, там сообщали о движении КАБов в сторону Сумской области.

КАБы на Сумщину,

– отмечали в ВС.

По состоянию на 22:40 в регионе все еще продолжается воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, ранее в 22:21 глава ОВА Олег Григоров сообщал о том, что враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады. По его словам, предварительно пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик.