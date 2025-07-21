Для этого оккупанты применили беспилотники типа "Герань-2". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия атаки в Харькове?

Из-за ночной атаки повреждения возникли на территориях двух предприятий, в частности пожар. Кроме того, пострадал жилой квартал – в многоквартирном доме выбиты окна, изуродованы авто.

К счастью, обошлось без раненых.

К слову, под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Правоохранители задокументировали последствия удара / Фото прокуратуры

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, всего ночью противник запустил на Украину 450 средств воздушного нападения, в частности 426 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов. По состоянию на 09:30 защитники неба обезвредили 200 "Шахедов".