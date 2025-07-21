Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько сбила ПВО сегодня

По данным Воздушных сил, массированная атака по Украине началась еще в 21:00 20 июля.

Всего в ночь на 21 июля россияне запустили 450 средств воздушного нападения:

426 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов запустили из Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска;

летело 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;

4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

1 крылатая ракета "Искандер-К" была запущена из Миллерово;

14 крылатых ракет Х-101 враг пустил из воздушного пространства Саратовской области.

На 09:30 известно, что ПВО сбила 224 средства воздушного нападения противника. Речь о 200 ударных БПЛА типа Shahed. Подавляющее большинство ракет сбили огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные были подавлены РЭБ или локально потеряны.

Таким образом, украинская ПВО в ночь на 1 июля обезвредила 200 дронов и 24 ракеты.

203 дрона-имитатора не достигли целей – были локально потеряны (предположительно, подавлены РЭБ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях.

В ВС предупредили, что на 9:35 вражеская атака продолжается – новая группа российских БПЛА зашла с севера.