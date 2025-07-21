Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Масована атака на Київ: є жертва, кількість постраждалих знову зросла, серед них – дитина

Скільки збила ППО сьогодні

За даними Повітряних сил, масована атака по Україні почалася ще о 21:00 20 липня.

Загалом у ніч на 21 липня росіяни запустили 450 засобів повітряного нападу:

426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів запустили з Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська;

летіло 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал "з повітряного простору Тамбовської області;

4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

1 крилата ракета "Іскандер-К" була запущена з Міллєрово;

14 крилатих ракет Х-101 ворог пустив із повітряного простору Саратовської області.

На 09:30 відомо, що ППО збила 224 засоби повітряного нападу противника. Мова про 200 ударних БпЛА типу Shahed. Переважну більшість ракет збили вогневими засобами протиповітряної оборони, решта була подавлена РЕБ або локаційно втрачена.

Таким чином, українська ППО у ніч на 1 липня знешкодила 200 дронів і 24 ракети.

203 дрони-імітатори не досягли цілей – були локаційно втрачені (імовірно, подавлені РЕБ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

У ПС попередили, що на 9:35 ворожа атака триває – нова група росіських БпЛА зайшла з півночі.