Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Россия массированно атаковала ракетами и "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области за ночь объявляли трижды – последняя началась в 05:52. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали о взлете МиГ-31К и угрозе ракетных ударов.

Буквально через несколько минут стало известно, что в Ивано-Франковскую область движется скоростная цель.

Ивано-Франковск! Срочно в укрытие!

– написали Воздушные силы ВСУ.

По данным корреспондентов Суспильного, взрыв в Ивано-Франковске прогремел около 06:00. Вражескую атаку на город подтвердил также мэр Руслан Марцинкив.

Внимание! Удары по громаде продолжаются!

– написал он.

Впоследствии Марцинков сообщил, что Ивано-Франковск подвергся комбинированной атаке со стороны российских войск: оккупанты нанесли удар ракетами и "Шахедами". В результате обстрела повреждена инфраструктура в трех селах громады, сейчас уточняются масштабы разрушений.

По словам городского головы, в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, предварительно – в легком состоянии. Информация о последствиях атак еще в двух селах уточняется.

Руслан Марцинкив добавил, что этой ночью была самая масштабная атака на Ивано-Франковск с начала полномасштабного вторжения. Он поблагодарил сил ПВО, спасателей, медиков и всех, кто присоединился к обороне и ликвидации последствий удара.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.